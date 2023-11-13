Мантуров: первый опытный образец Checkmate может появиться до конца 2025 года

Первый опытный образец отечественного однодвигательного истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 года, об этом в понедельник, 13 ноября, заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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