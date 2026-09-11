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«У Януковича были ошибки»: Путин назвал причину эскалации отношений с Украиной

«У Януковича были ошибки»: Путин назвал причину эскалации отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин сообщил, что у экс-президента Украины Виктора Януковича могли быть ошибки, но переворот 2014 года стал первопричиной нынешних событий.

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