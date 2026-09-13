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Гибридный кроссовер Geely, известный в России как EX5 EM-i и EX5 EM-R, получит полный привод

Гибридный кроссовер Geely, известный в России как EX5 EM-i и EX5 EM-R, получит полный привод

И в два раза большую тяговую батарею Geely готовит обновленную версию гибридного кроссовера Galaxy Starship 7, который на экспортных рынках известен как EX5 EM-i, EX5 EM-R и Starray EM-i.

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