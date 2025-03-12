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Царьград

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ЦГ: Белоусов пошёл на крайние меры. В Чёрном море вспыхнул флот НАТО

ЦГ: Белоусов пошёл на крайние меры. В Чёрном море вспыхнул флот НАТО

Глава Минобороны России в ответ на атаку ВСУ на Москву отдал приказ об уничтожении перевозившего оружие теневого флота НАТО в Одессе.

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Комментарии
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s
sorsw
На Чёрном море не должно быть кораблей стран, не имеющих на нём побережья...
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