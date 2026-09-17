Анатомия дефолта: как на самом деле устроен рынок ВДО и ЦФА в России

Держатель облигации или ЦФА в момент дефолта эмитента остаётся с требованием, у которого почти нет защиты: рейтинг и биржевой листинг ничего не гарантируют.
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