Страх санкций рождает чудовищ. Как китайцы торгуют выгодой не в ущерб дружбе

Андрей Stan ))))) Китай сморит "сквозь пальцы на коммерческую торговлю"?... Серьёзно так... ))) Только всё несколько иначе... Поймают такого многовекторного коммерсанта на подобном... И у него начинаются проблемы... Проверки налоговой, всяких там комиссий по труду и этике... ))) И комерс, если не тупой, понимает, что ну его на хрен такую "многовекторность"... ))) А если тупой, в чем весьма сомневаюсь... ))) То дело заканчивается для не очень комильфо... )))

Михалыч Капитализм не имеет границ и не страдает патриотизмом - главное БАБЛО! А почему бы нам с КНР перейти на натуральный обмен. тем более цифры почти равные. А банки можно использовать однодневки. Думаю, что с КНДР и Ираном у нас таких проблем нет.