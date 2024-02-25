Владимир Скачко Уже в день провозглашения 13 пакета санкций Евросоюза против России Китай в очередной раз продемонстрировал высший пилотаж политико-экономического прагматизма -- там, где надо, среагировал, где не надо, -- проигнорировал, а в ситуации, которая сулит выгоды, получил свой профит.
Страх санкций рождает чудовищ. Как китайцы торгуют выгодой не в ущерб дружбе
Комментарии
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Андрей Stan
))))) Китай сморит "сквозь пальцы на коммерческую торговлю"?... Серьёзно так... ))) Только всё несколько иначе... Поймают такого многовекторного коммерсанта на подобном... И у него начинаются проблемы... Проверки налоговой, всяких там комиссий по труду и этике... ))) И комерс, если не тупой, понимает, что ну его на хрен такую "многовекторность"... ))) А если тупой, в чем весьма сомневаюсь... ))) То дело заканчивается для не очень комильфо... )))
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6 час.
Михалыч
Капитализм не имеет границ и не страдает патриотизмом - главное БАБЛО! А почему бы нам с КНР перейти на натуральный обмен. тем более цифры почти равные. А банки можно использовать однодневки. Думаю, что с КНДР и Ираном у нас таких проблем нет.
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5 час.
Ливень
да кто бы сомневался... пора уже понять что рукоблудить то на запад то сейчас на восток - глупо... предадут с западом всё давно понятно с востоком (а конкретно с китаем) достаточно вспомнить Остров Даманский... Нужно помнить Даманский!!!
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5 час.
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