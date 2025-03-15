НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

168 подписчиков

Россиян не внесли в выборные списки Европейской федерации тяжелой атлетики из-за допинг-нарушений

В декабре глава Федерации тяжелой атлетики Дмитрий Василенко сообщил, что исполком ФТАР выдвинул его кандидатуру в исполнительный комитет Европейской федерации тяжелой атлетики, а кандидатуру Анны Борыгиной – в технический комитет EWF.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх