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    Статья злободневная. Но, когда пишете, проверяйте текст на грамотность. Или включите «редактора». Обидно, что столь в..."Экономика не так...
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    помойка-это риа фан и прочее говно.привет пригожинским педерастамУра ! Помойку "ДО...

Ура ! Помойку "ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ" прикрыли в РФ !

Ура ! Помойку "ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ" прикрыли в РФ !

МОСКВА ПРЕКРАЩАЕТ СПУТНИКОВОЕ И ИНОЕ ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ "ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ" В РФ - МИД 03.02.2022 16:20 О содержании ответных мер в отношении германских СМИ, действующих на территории Российской Федерации, в связи с запретом вещания телеканала «RT DE» в ФРГ 148-03-02-2022 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ   В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала «RT DE» российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер: - закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании «Дойче Велле» в Российской Федерации; - аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро «Дойче Велле»; - прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании «Дойче Велле» на территории Российской Федерации; - инициирование компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании «Дойче Велле» иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента; - запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания «RT DE» и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

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