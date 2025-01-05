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Плачемся, что рабочих рук не хватает, а у нас 2−3 миллиона мужиков в магазинах лифчики охраняют

Плачемся, что рабочих рук не хватает, а у нас 2−3 миллиона мужиков в магазинах лифчики охраняют

Порядка 1,5 млн рабочих рук не хватает в настоящее время в России, а к 2030-му году кадровый дефицит может вырасти до 2 млн, заявила в интервью газете «Известия» генеральный директор агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

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Комментарии
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никитин игорь
И одна из главных причин отсутствия мобильности трудовых ресурсов - это ИПОТЕКА. Именно она &quot;привязывает&quot; человека к одному месту и лишает его перспективы. О социального жилья нет. В смысле предоставляемого работодателем или по его заказу местной администрацией. Общежития не в счет. А если квартира в новостройке год не продается, ее надо изымать в доход государства и выдавать очередникам, формировать фонд служебного жилья и т.п.
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12 час.
Людмила
а блохеры почему не на заводах и не на стройках ?!😛
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10 час.
Cергей Шапорев
А зачем в Москве, в Питере строят такое количество нового жилья?! Сплошные «человейники»! Потому, что здесь деньги? И народ в центр «съезжается»! А кто-то глаголет, что надо Дальний Восток развивать!? Надо всех этих хуснулинских «квалифицированных строителей» отправить со спонсорами на Восток и в Сибирь!
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9 час.

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