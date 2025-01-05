Плачемся, что рабочих рук не хватает, а у нас 2−3 миллиона мужиков в магазинах лифчики охраняют

никитин игорь И одна из главных причин отсутствия мобильности трудовых ресурсов - это ИПОТЕКА. Именно она "привязывает" человека к одному месту и лишает его перспективы. О социального жилья нет. В смысле предоставляемого работодателем или по его заказу местной администрацией. Общежития не в счет. А если квартира в новостройке год не продается, ее надо изымать в доход государства и выдавать очередникам, формировать фонд служебного жилья и т.п.

Людмила а блохеры почему не на заводах и не на стройках ?!😛