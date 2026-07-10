Трамп приказал нанести удары по Ирану при угрозе покушения

Svetlana Kuzmina

Как интересно получается, когда Трамп убил Сулеймани на территории другого государства, он не боялся за свою жизнь? А тут, вдруг, израильский "Мюнхаузен" сообщает ему о покушении и Трамп испугался? И как грозится! Вообще-то, Иран имеет на это полное право - отомстить и за Сулеймани, и за Хаменеи. Первые были США и Иран вправе ответить.