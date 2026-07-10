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Регионы России

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Трамп приказал нанести удары по Ирану при угрозе покушения

Трамп приказал нанести удары по Ирану при угрозе покушения

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по Ирану с невиданной силой в случае угрозы его жизни.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Как интересно получается, когда Трамп убил Сулеймани на территории другого государства, он не боялся за свою жизнь? А тут, вдруг, израильский &quot;Мюнхаузен&quot; сообщает ему о покушении и Трамп испугался? И как грозится! Вообще-то, Иран имеет на это полное право - отомстить и за Сулеймани, и за Хаменеи. Первые были США и Иран вправе ответить.
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