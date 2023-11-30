Эксперт по финансово-правовой безопасности Елин: при неуплате налогов ФНС может принудительно взыскать задолженность

Россияне обязаны заплатить имущественные налоги до 1 декабря. В случае неуплаты Федеральная налоговая служба (ФНС) вправе начать процедуру принудительного взыскания задолженности, сообщил эксперт по финансово-правовой безопасности Сергей Елин в эфире радио Sputnik.
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