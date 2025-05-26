❗️⚡️Первое предупреждение для стран Балтии Россия начала вооружённое сопровождение своих танкеров в Финском заливе, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
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❗️⚡️Первое предупреждение для стран Балтии Россия начала вооружённое сопровождение своих танкеров в Финском заливе, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.