Экспедиция к предкам. И клеть, и поветь ]Макет крепости Пенза, который по указу царя Алексея Михайловича был построен на рубеже Государства Российского в 1663 году.
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Экспедиция к предкам. И клеть, и поветь ]Макет крепости Пенза, который по указу царя Алексея Михайловича был построен на рубеже Государства Российского в 1663 году.
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