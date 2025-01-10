В Татарстане произошло смертельное ДТП

На автодороге Казань – Ульяновск произошло смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции Татарстана, 24-летний водитель автомобиля Chery не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина».
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