Киевское руководство намерено сорвать назревающие договоренности между Западом и Россией по Украине. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».