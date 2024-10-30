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Украина намерена сорвать перемирие крупной провокацией

Киевское руководство намерено сорвать назревающие договоренности между Западом и Россией по Украине. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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