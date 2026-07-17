Песков: Трамп отсылается к бездоказательным утверждениям о "вмешательстве" РФ

REUTERS/SAUL LOEB Президент США Дональд Трамп, говоря о России как о некой угрозе выборам в стране, отсылается на бездоказательную и обезличенную информацию, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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