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Песков: Трамп отсылается к бездоказательным утверждениям о "вмешательстве" РФ

Песков: Трамп отсылается к бездоказательным утверждениям о "вмешательстве" РФ

REUTERS/SAUL LOEB Президент США Дональд Трамп, говоря о России как о некой угрозе выборам в стране, отсылается на бездоказательную и обезличенную информацию, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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