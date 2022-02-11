Мертвого работника обнаружили на предприятии в Петрозаводске

Госинспекция труда приняла участие в расследовании смерти петрозаводчанина Государственная инспекция труда приняла участие в расследовании смертельного несчастного случая, произошедшего с техником одной из крупных организаций карельской столицы.
Госинспекция труда приняла участие в расследовании смерти петрозаводчанина Государственная инспекция труда приняла участие в расследовании смертельного несчастного случая, произошедшего с техником одной из крупных организаций карельской столицы.
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