Аллу Пугачеву вернули на «Новую волну – 2024»

На фестивале «Новая волна – 2024» возник скандал после возвращения Аллы Пугачёвой на сцену. Филипп Киркоров принял решение вновь пригласить Пугачёву, несмотря на её резкие высказывания в сторону соотечественников.
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