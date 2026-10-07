В России появился новый кроссовер Toyota: цена доступна

Кроссовер Toyota Raize, который японская марка делала вместе со своей дочерней компанией Daihatsu, добрался до России по альтернативным схемам.
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