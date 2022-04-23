Пленный майор ВСУ Лабузов сообщил о конфликтах между украинскими морпехами и «Азовом»

Украинские морпехи на протяжении многих лет конфликтовали с боевиками «Азова» (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело), рассказал начальник медицинской службы 36-й бригады морской пехоты ВСУ майор Владимир Лабузов.