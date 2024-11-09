Региональный бюджет на 2024 год акцентирует внимание на развитии образовательной сферы

Проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2026-2027 годов включает значительные расходы на развитие образовательной сферы, что подчеркивает приоритетность финансирования социальных направлений.
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