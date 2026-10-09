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Дивеев: «Хотел бы еще поиграть против Дзюбы. Он по-прежнему тянул уровень РПЛ»

Дивеев: «Хотел бы еще поиграть против Дзюбы. Он по-прежнему тянул уровень РПЛ»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев отреагировал на заявление нападающего Артема Дзюбы по поводу своего будущего.

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