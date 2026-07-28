28 июля на Ямале действует 35 природных пожаров. Как сообщает департамент гражданской защиты, возгорания находятся в Красноселькупском, Надымском, Шурышкарском, Тазовском, Приуральском, Пуровском районах.
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