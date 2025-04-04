Мигрантские сводки Хоть кто-то в Госдуме занят по-настоящему важными делами. Выполняя госзаказ на положительный образ мигрантов в России, депутат Татьяна Буцкая поделилась в своем телеграм-канале радостной новостью о геройских поступках ценных специалистов.
«Вам самой не стыдно?»: депутата Госдумы осудили в соцсетях за пиар Эрланбека и Закира
Комментарии
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Александр Зиборов
Давно уже пора говорить не столько об огромном количестве орд «гостей с юга» в российских областях и краях, о их предосудительном поведении, преступлениях, сколько о том КТО, КАК И ЗАЧЕМ организовал их заселения и фактического замещения коренного населения страны?..
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2 час.
Александр Зиборов
Говорят о необходимости труда мигрантов (это явное враньё), но зачем им дают российские паспорта, позволяют привезти супругов, детей, родителей-пенсионеров? Труд мигрантов становится золотым, учитывая в сумме все пособия, пенсии, привилегии, льготы, солидный материнский капитал и так далее. А вот в Белоруссии прекрасно обходятся без мигрантов!!!
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2 час.
Александр Зиборов
Давно пора ликвидировать все этнические диаспоры!!! А начать это следует с прекращения финансирования этих диаспор из российского бюджета. Затем обязательно провести правовую проверку всех этнических диаспор, их деятельности и их членов...
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2 час.
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