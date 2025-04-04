«Вам самой не стыдно?»: депутата Госдумы осудили в соцсетях за пиар Эрланбека и Закира

Александр Зиборов Давно уже пора говорить не столько об огромном количестве орд «гостей с юга» в российских областях и краях, о их предосудительном поведении, преступлениях, сколько о том КТО, КАК И ЗАЧЕМ организовал их заселения и фактического замещения коренного населения страны?..

Александр Зиборов Говорят о необходимости труда мигрантов (это явное враньё), но зачем им дают российские паспорта, позволяют привезти супругов, детей, родителей-пенсионеров? Труд мигрантов становится золотым, учитывая в сумме все пособия, пенсии, привилегии, льготы, солидный материнский капитал и так далее. А вот в Белоруссии прекрасно обходятся без мигрантов!!!