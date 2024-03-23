Москва и Подмосковье выплатят компенсации пострадавшим в «Крокусе»

Финансовая поддержка будет оказана и семьям погибших. Власти Москвы и Московской области приняли решение о компенсациях семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
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