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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кроуфорд обратился к Джермеллу Чарло: «Ты просто выживал против Канело. Тебе должно быть стыдно за себя»

«Ты вышел грустным. Даже не пытался победить, а просто выживал. Тебе должно быть стыдно за себя», – написал Теренс Кроуфорд в соцсетях.

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