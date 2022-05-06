Володин допустил крах Евросоюза из-за противоречий между странами-участницами

Страны Европы рискуют потерять суверенитет, если не выйдут из ЕС, полагает председатель ГосдумыПредседатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что у государств-членов ЕС есть только один путь сохранить суверенитет — выйти из Евросоюза.
Страны Европы рискуют потерять суверенитет, если не выйдут из ЕС, полагает председатель ГосдумыПредседатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что у государств-членов ЕС есть только один путь сохранить суверенитет — выйти из Евросоюза.
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