За рулем
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За рулем

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200 тысяч км пробега — и только плановые ТО: кроссовер за 1,5 млн рублей

200 тысяч км пробега — и только плановые ТО: кроссовер за 1,5 млн рублей

На удивление, кроссовер Mazda CX-5 первого поколения (KE) оказался очень надежным. Это первая модель новой концепции Skyаctiv – замысел разработчиков был направлен на создание облегченных агрегатов и узлов.

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