Экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев произнёс последнее слово по делу о взятке

Приговор Владимиру Фалилееву должны вынести 19 января Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, которого судят в Барнауле по делу о крупной взятке, прочитал последнее слово в Ленинском суде Барнаула во вторник, 18 января в 10 утра.