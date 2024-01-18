Экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев произнёс последнее слово по делу о взятке

Приговор Владимиру Фалилееву должны вынести 19 января Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, которого судят в Барнауле по делу о крупной взятке, прочитал последнее слово в Ленинском суде Барнаула во вторник, 18 января в 10 утра.
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