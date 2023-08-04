Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту при зерновой сделке

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в случае возвращения РФ в зерновую сделку Вашингтон продолжит «делать все необходимое» для экспорта продовольствия.