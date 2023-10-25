Лица эмиграции: 15 выразительных ретро портретов эмигрантов, прибывших в США в начале XX века

Ретро фотографии эмигрантов, прибывших в Нью-Йорк в начале XX века. Все эти люди в начале прошлого века жили в разных странах, но всё же было то, что их объединяло - в какой-то определённый момент каждому из них пришла в голову мысль покинуть родные места и в поисках счастья устремиться в Соединённые Штаты Америки.