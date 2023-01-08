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Секретарь Совнацбеза Данилов: властям Украины предлагают корейский сценарий урегулирования

Секретарь Совнацбеза Данилов: властям Украины предлагают корейский сценарий урегулирования

Украинским властям предлагают корейский сценарий урегулирования. С соответствующим утверждением, как передает РИА Новости, выступил Алексей Данилов, секретарь Совнацбеза бывшей советской республики.

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