Гость с юга и подумать не мог, что Русская община так быстро его вычислит после жалобы ребенка на домогательства во дворе

Да не только тем кто к детям пристаёт, а вообще гостям с юга здесь не место

ВУ

Варлам Устрялов

Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Потому, что мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.