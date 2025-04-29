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Гость с юга и подумать не мог, что Русская община так быстро его вычислит после жалобы ребенка на домогательства во дворе

Гость с юга и подумать не мог, что Русская община так быстро его вычислит после жалобы ребенка на домогательства во дворе

Avia.pro - СМИ Листала новости, и наткнулась на статью с видео из Екатеринбурга. Несовершеннолетняя девочка пожаловалась родителям, что к ней во дворе приставал взрослый мигрант, а Русская Община оперативно вычислила и помогла задержать подозреваемого.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Да не только тем кто к детям пристаёт, а вообще гостям с юга здесь не место
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Потому, что мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.
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1 д.
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