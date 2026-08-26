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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пальинья перешел в «Бенфику» из «Баварии» за 14+5 млн евро. Контракт – до 2030-го

« Бенфика » объявила о трансфере Жоау Пальиньи . 31-летний полузащитник перешел в лиссабонский клуб из «Баварии», подписав контракт сроком до 2030 года.

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