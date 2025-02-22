Китайские аналитики оценили телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Sohu: Диалог Путина с США не прошло бесследно для Китая
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Samarium
Следует и дальше крепить дружбу и взаимное сотрудничество между КНР и РФ.... Отступление от этого принципа прямой путь к гибели России.
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21 час.
Валерий Самойлов
Следует построить другой мировой порядок, в котором будет уютно всем: России, Китаю, США, Ирану, Индии, Вьетнаму, Европе, Арабским странам, Индонезии, Африке и другим странам. Планета Земля у нас на всех одна и жить на ней надо дружно.
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20 час.
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