Sohu: Диалог Путина с США не прошло бесследно для Китая

Следует и дальше крепить дружбу и взаимное сотрудничество между КНР и РФ.... Отступление от этого принципа прямой путь к гибели России.

Валерий Самойлов

Следует построить другой мировой порядок, в котором будет уютно всем: России, Китаю, США, Ирану, Индии, Вьетнаму, Европе, Арабским странам, Индонезии, Африке и другим странам. Планета Земля у нас на всех одна и жить на ней надо дружно.