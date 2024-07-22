Комитет Рады по обороне проголосовал за снятие главного критика командования ВСУ Безуглой с должности заместителя председателя

В Верховную раду подали проект постановления, согласно которому народного депутата Марьяну Безуглую, занимающуюся критикой военного руководства Украины, могут уволить с должности заместителя главы парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, а также исключить из его состава.
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