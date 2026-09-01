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The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

Putin: We don't like everything about the work of the UN, we need to expand SB at the expense of the South and East

Putin: We don't like everything about the work of the UN, we need to expand SB at the expense of the South and East

Moscow is not satisfied with everything in the work of the UN, it is necessary to increase its effectiveness, including at the expense of the countries of the Global South and East.

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