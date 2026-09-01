Moscow is not satisfied with everything in the work of the UN, it is necessary to increase its effectiveness, including at the expense of the countries of the Global South and East.
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