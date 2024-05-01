Кузьма-огородник: приметы и что нельзя делать 1 мая

Первое мая в России отмечается как Праздник Весны и Труда, но ряд примет также связан с этой датой. В народе день 1 мая получил название Кузьма-огородник или «кукушкин день» – считается, что именно в начале мая эти птицы начинают куковать.
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