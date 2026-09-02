Обзор матчей третьего дня турнира British Open 2026

Украинский снукерист Юлиан Бойко победил Дин Джунбху, Джадд Трамп одолел Рики Уолдена, Марк Селби нанес поражение Джексону Пейджу, а Джек Лисовски обыграл Ишприта Синг Чадхау в третий день турнира British Open 2026 в Челтнеме, сообщает WST Юлиан Бойко (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - 1/16 финала Юлиан Бойко добился самого значимого триумфа в своей карьере, одолев Дин Джуньху со счётом 4-1 и завоевав себе место в 1/8 финала British Open 2026 в Челтнеме.