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Снукерист.ру

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Обзор матчей третьего дня турнира British Open 2026

Обзор матчей третьего дня турнира British Open 2026

Украинский снукерист Юлиан Бойко победил Дин Джунбху, Джадд Трамп одолел Рики Уолдена, Марк Селби нанес поражение Джексону Пейджу, а Джек Лисовски обыграл Ишприта Синг Чадхау в третий день турнира British Open 2026 в Челтнеме, сообщает WST Юлиан Бойко (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - 1/16 финала Юлиан Бойко добился самого значимого триумфа в своей карьере, одолев Дин Джуньху со счётом 4-1 и завоевав себе место в 1/8 финала British Open 2026 в Челтнеме.

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