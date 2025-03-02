Будущее России за Православием

Николай Тимофеев Тимофеев Николай Православная Российская империя в самом расцвете своего могущества, хотя бы возьмем времена Екатерины второй, когда Россия значительно расширилась была на пике развития. Разве тогда не было атеистов, католиков, протестантов, буддистов они были, но Православие было верой большинства людей в стране и она была духовной опорой народа Российского. Утверждение что РПЦ категорически против грамоты вообще отстой, а то что Патриарх Кирилл ненавидит СССР тоже бред. В Советском Союзе православные Храмы работали без ограничений. У меня мать там отработала 40 лет, знаю о чем говорю.

Николай Тимофеев Кто вам сказал что Духовенство живет в роскоши, священники живут на зарплату, а высшие Иерархи церкви тот же Патриарх они вообще зарплату не получают, пользуются всем служебным своего у них нет ничего. Кто сказал что священники отсиживаются в Храмах они должны грудью с крепкими "кулаками" отстаивать Россию и быть примером в служении всего православия Они так и поступают их много на СВО, в самых горячих точках они духовно поддерживают наших воинов.Фото снизу священник в зоне боевых действий