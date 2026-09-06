«Почему нам нельзя, а им можно?»: в знак протеста против хиджабов русские ученики пришли в школу в шапках-ушанках и буденовках

В спокойной и привычной жизни сельской Чубаровской школы Жуковского района Калужской области неожиданно произошла история, которую еще совсем недавно местные жители вряд ли могли представить.
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Давно пора поставить этих "граждан" на место или пусть катятся в свои аулы и носят там что хотят, а в России нужно жить по нашим законам.
Молодцы
Так не хотят учиться так это их право б****! Это же просто замечательно! А ещё лучше их всем пинком под ж*** на родину всех!
Не хотят ходить в школу -их выбор. Не сдадут экзамен -отчисление за неуспеваемость. Проблема решена. Чего няньчится-не хотят принимать правила проживания в РФ: ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, АУЛ
Отказываются учиться в общеобразовательной школе?
Тут все не просто, а очень просто:
За неисполнение обязанностей по обучению и воспитанию (статья 5.35 КоАП РФ) родителей могут оштрафовать или поставить семью на профилактический учет. Регулярные прогулы без уважительной причины или отказ от обучения ребенка ведут к таким мерам
А если семья - не граждане РФ, тогда еще проще.
не соблюдают правила школы. значит идут учиться в медресе. а если нет. то уезжают туда где оно есть
Никто не запрещает носить хиджабы там где нет противоречий с уставом заведения... Школа - храм науки . В со своим уставом в храм что??? Ходят или нет? В таких головных уборах в мечеть не ходят? С адвокатом в том числе... Или ходят.??? В будёновке например с красной звездой.. Надо же уважать веру всех, в том числе у кого вера неверие в том числе. .. Понятное дело большевик не попрется в храм в буденовке , ему там делать нечего.
А где министерство образования и Минюст. Пора ставить точку в этом вопросе. Не хотят жить по нашим законам, пускай едут в свои аулы и там делают что хотят. Все очень просто. Если родители принуждают этих детей, ничто не мешает отправить всех домой без права возвращения.