В ФРГ уличили Украину в попытке вовлечь НАТО в конфликт с Россией FAZ назвал трех человек, пытающихся втянуть НАТО в конфликт с Россией https://www.
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