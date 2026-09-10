На Ямале продолжается поэтапное включение отопления

На Ямале продолжается поэтапное подключение отопления. С 1 сентября во всех муниципалитетах округа стартовал отопительный сезон в социальных объектах – школах, детских садах, больницах.
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