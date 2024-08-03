В челябинском городе котельные полностью готовы к отопительному сезону

В городе Магнитогорске Челябинской области котельные готовы к отопительному периоду на 100%. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника управления транспорта и коммунального хозяйства администрации города Татьяна Смольянинова.
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