На Южном Урале 16 сентября потеплеет до +26 градусов

В Челябинской области в среду, 16 сентября, сохранится переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эвакуированные из...
- Прямо как в анекд...
- Bloomberg: ФСБ за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым