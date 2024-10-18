Двух самарских экс-министров хотят арестовать по делу о коррупции

МВД направило в Октябрьский районный суд Самары ходатайства об аресте двух региональных экс-министров - Николая Плаксина и Андрея Прямилова, они подозреваются в превышении должностных полномочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.