Двух самарских экс-министров хотят арестовать по делу о коррупции

МВД направило в Октябрьский районный суд Самары ходатайства об аресте двух региональных экс-министров - Николая Плаксина и Андрея Прямилова, они подозреваются в превышении должностных полномочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
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