Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Оружие лесного поражения»: что может сделать с человеком самое опасное растение на Земле

Есть боль, которую невозможно забыть. Есть боль, которая не отпускает годами. Есть боль, которую человек не в силах вытерпеть — и тогда он ищет способ прекратить её навсегда.

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