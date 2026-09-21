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В России готовят налоговые льготы для компаний за расходы на защиту от БПЛА

В России готовят налоговые льготы для компаний за расходы на защиту от БПЛА

Компании в России могут получить налоговые преференции за расходы на защиту от беспилотников и восстановление объектов после атак БПЛА.

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