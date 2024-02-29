Путин: Большинство россиян поддержало проведение спецоперации

Проведение спецоперации поддержало абсолютное большинство россиян. Об этом 29 февраля заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию, трансляция мероприятия ведется в соцсетях Кремля.
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