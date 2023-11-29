Солнечная активность достигнет пика в следующем году

Исследователи из Центра передового опыта в области космических наук при IISER Kolkata, Индия, обнаружили новую корреляцию между магнитным полем Солнца и циклом солнечных пятен, что дает возможность предсказать пик солнечной активности.
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